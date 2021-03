Angela Merkel tvrdi: Uz sve poteškoće koje smo imali mislim da se opet pokazalo da je dobro da imamo Europsku uniju

Njemačka kancelarka Angela Merkel založila se u četvrtak za pojačanu proizvodnju cjepiva protiv koronavirusa u samoj Europskoj uniji te je obranila zajednički pristup EU-a borbi protiv pandemije

Trenutno se, kako je rekla Merkel, pored Njemačke i drugi dijelovi Europe nalaze usred trećeg vala pandemije. „Daljnje širenje zaraze se mora zaustaviti toliko dugo dok je to još moguće“, kazala je.

„U Velikoj Britaniji se proizvodi za Veliku Britaniju. SAD ne izvozi svoje cjepivo. Zbog toga smo na dulje vrijeme ovisni o onom što proizvedemo u Europskoj uniji“, rekla je Merkel i dodala kako to vrijedi „za godine koje dolaze“.

Njemačka kancelarka je na početku svog obraćanja pozvala u ime vlade sve državne razine u Njemačkoj da budu uspješnije u borbi protiv pandemije koronavirusa.

„Budemo li se opustili ne temelju onog što smo do sada postigli, to neće biti dovoljno. Moramo biti fleksibilniji i brži svugdje gdje je to moguće“, upozorila je kancelarka aludirajući na usporeni proces cijepljenja i testiranja u Njemačkoj.

Ona je posebice ukazala na slabe točke u sustavu digitalizacije i komunikacije između savezne i pokrajinskih razina.

„Mjeseci pandemije su pokazali ogromne slabe točke u funkcioniranju naše zajednice. Moramo biti bolji kao federacija“, rekla je kancelarka.

Ona je istodobno pozvala na više optimizma u borbi protiv pandemije.

„Nemoguće je nešto postići ako se vidi samo crno. Pobijedit ćemo ovaj virus“, istaknula je kancelarka te dodala da, kada je proces cijepljenja u pitanju, vidi „svjetlo na kraju tunela“.

Ona je upozorila i na promjenu koju sa sobom donosi treći pandemijski val. „Na intenzivnim odjelima sada više neće ležati 90-ogodišnjaci, nego pacijenti u 50-ima i 60-tima koji još imaju mnoge godine pred sobom“, rekla je njemačka kancelarka.