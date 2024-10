Amerikanci tvrde: U Rusiji je osam tisuća sjevernokorejskih boraca

Vijeće sigurnosti se u četvrtak sastalo na zahtjev Rusije zbog zapadnog slanja naoružanja Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je pak izostanak zapadnog odgovora Rusiji nakon što je uključila sjevernokorejske trupe u rat.

U četvrtak je naglasio da bi slab odgovor međunarodne zajednice mogao ohrabriti ruskog predsjednika Vladimira Putina da pojača tu vojnu prisutnost.

Ukrajinski čelnik je u razgovoru s južnokorejskom televizijom KBS rekao da vjeruje da Moskva pokušava postići dogovor s Pjongjangom i o slanju vojnih inženjera i „velikog broja civila” koji će raditi u ruskim tvornicama oružja.

„Putin provjerava reakciju Zapada, a vjerujem da će nakon svih ovih reakcija odlučiti povećati kontingent. Reakcija danas je ništa, nula”, istaknuo je Zelenski.

On je na prisutnost vojnika Sjeverne Koreje u Rusiji počeo upozoravati 13. listopada. Zapadni saveznici nazvali su to velikom eskalacijom, no nisu odgovorili mjerama niti najavili da će to učiniti.