Američki san dvoje hrvatskih maturanata

Natavlja se akcija zaklade "Hrvatska za djecu" i "I ja putujem"

Hrvatska piše novu, lijepu priču kojom nagrađuje marljivost, trud, ambiciju i ulaganje u vlastiti razvoj i znanje. Dvoje maturanata, stipendista Vladine Zaklade „Hrvatska za djecu“ putuje u Sjedinjene Američke Države. Zaklada je u školskoj godini 2018./2019. stipendirala 100 srednjoškolaca iz obitelji lošijeg imovinskog stanja koji unatoč objektivnim poteškoćama pokazuju natprosječne rezultate u svom obrazovanju.

„Željeli smo tim mladim ljudima poslati poruku da se trud i rad prepoznaju i nagrađuju te da je stjecanje znanja i vještina neprocjenjiv životni kapital. Prepoznali smo najambicioznije među našim stipendistima te na temelju njihovih motivacijskih pisama, ocjena i rezultata s državne mature odabrali Draženu Kelavu i Frana Bukulina kao dobitnike našeg putovanja u Sjedinjene Američke Države!“– izjavila je Renata Gubić, upraviteljica Zaklade.

Dražena i Fran će zahvaljujući suradnji Zaklade i Hrvatske matice iseljenika imati prilike boraviti u San Pedru, distriktu Los Angelesa te se tako tijekom svog dvotjednog boravka upoznati s američkom kulturom i načinom života. Također, kao svojevrsni ambasadori Zaklade, zasigurno će biti u prilici promovirati i svoju domovinu na najljepši mogući način.

''Posjetiti Ameriku san je svakog srednjoškolca i jako se veselim tom iskustvu. Baš kao što svaki mladi Amerikanac sanja o Europi tako i mladi iz Hrvatske sanjaju o Americi. Ovo putovanje nagrada je za moj trud tijekom školovanja i izvrsna prilika za upoznavanje svijeta prije odlaska na fakultet. Jedva čekam upoznati ljude i njihov mentalitet. Želim vidjeti njihove plaže, znak Hollywood i Walk of Fame ulicu gdje su zvijezde najpoznatijih ljudi na svijetu. Želim upoznati njihovu hranu. Nadam se da će biti prilike i za sklapanje novih prijateljstava s vršnjacima s druge strane svijeta, a pozvat ću ih i da dođu k nama u Hrvatsku!'' – uzbuđeno objašnjava Dražena Kelava iz Pule koja je jedna od četiri kćeri u skromnoj ali djeci posvećenoj obitelji Kelava. Poseban uzor joj je najstarija sestra koja u Zagrebu završava već drugi fakultet.

Hrvatska matica iseljenika omogućila je boravak Dražene i Frana u obitelji iseljenih Hrvata, uglednih i prepoznatih pripadnika Hrvatske zajednice u Los Angelesu. Upravo će im domaćini, u dva tjedna pokazati sve znamenitosti tog grada i okolice. Zaklada se pak pobrinula za avionske karte, vizu, putno osiguranje te džeparac.

''Veselim se putovanju u Ameriku. To je prilika za upoznavanje s novim kontinentom, kulturom i narodom. Zanima me kako Amerikanci žive, njihova svakodnevnica i običaji. Obići ću sve prirodne i kulturne znamenitosti koje čine L.A. poznatim, a posebno me veseli posjet Planetariju s kojeg se vidi cijeli grad. Želim probati neke stvari koje nemam priliku probati u svom gradu, kao što su Starbucks, autentični burgeri i američke palačinke s preljevima!“– izjavio je Fran Bukulin iz Vinkovaca koji se priprema za upis studija medicine u Zagrebu.

Osim putovanja u Sjedinjene Američke Države, već tradicionalno, Zaklada je u suradnji s hotelskim lancima omogućila i ljetovanje za više od deset potrebitih obitelji s većim brojem djece ili s teško bolesnom djecom u sklopu projekta „I ja putujem“. Zaklada „Hrvatska za djecu“ svojim prepoznatljivim projektima nastavlja provoditi aktivnosti usmjerene ka dobrobiti djece i mladih.

Koliko je snažna poruka Zaklade ove godine kada se prepoznaje i nagrađuje znanje i zalaganje! Koliko nam svima nedostaje pozitive kakvom dišu ovi mladi ljudi!