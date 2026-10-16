Američki general otkrio zašto Putin ne napada Europu: 'Nadmašujemo ih'

U intervjuu objavljenom u petak za list Der Spiegel, Grynkewich je kazao da vojne sposobnosti koje bi savez upotrijebio u slučaju većeg sukoba "daleko nadmašuju one kojima raspolaže Moskva" . Istaknuo je da Rusija ne posjeduje moderne borbene zrakoplove F-35, kao ni velik broj suvremenih razarača ili podmornica kakve ima NATO.

To je rezultat konvencionalnog odvraćanja, kazao je Grynkewich, istaknuvši da je taj mehanizam potrebno održavati uz istodobnu modernizaciju oružanih snaga unutar NATO-a, provođenje opsežnih obuka i demonstraciju sposobnosti .

General je izrazio uvjerenje da Rusija neće pokrenuti konvencionalni napad velikih razmjera na Europu. Ruski predsjednik Vladimir Putin pribjegava drugim metodama, poput sabotaža, jer nema drugih opcija, ustvrdio je, dodavši da Putin ne želi izravan sukob.

Na pitanje je li prikladno rusko djelovanje nazvati "ratovanjem iz sjene" general je za list rekao da je pojam "hibridni napadi" previše neodređen.

"Moramo stvari nazvati pravim imenom: sabotaža, podmetanje požara ili teroristički napadi precizni su termini koji zahtijevaju jasne odgovore", kazao je. Na pitanje je li Europa već u ratu s Rusijom Grynkewich je odgovorio da Putin igra "opasnu igru".

"On želi uvjeriti naše građane da je pružanje potpore Ukrajini opasno te da bi to moglo rezultirati ratom s Rusijom." Nasreću, ta strategija zasad ne daje rezultate, rekao je američki general.

Osvrnuvši se na nedavne prijetnje iz Moskve, prema kojima bi izolacija ili napad na rusku eksklavu Kalinjingrad doveli do rata, Grynkewich je istaknuo da je NATO obrambeni savez te da će djelovati isključivo u slučaju napada.

"Dakle, Rusija se ne treba brinuti za Kalinjingrad", dodao je.

No, kao vojnik kaže da je mogao uočiti da je Rusija u Kalinjingradu oslabljena ratom u Ukrajini, dok je NATO na Baltiku ojačao. "Situacija je ondje vojno nepovoljna za Rusiju", rekao je Grynkewich, dodavši da su vježbe NATO-a na istočnom krilu rutinske te da Savez pazi da izbjegne sve što bi se moglo protumačiti kao agresija.