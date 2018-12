Američka ratna mornarica od Nove godine ukida neslavnu tradiciju

Američka ratna mornarica od Nove godine napušta neslavnu tradiciju kažnjavanja mornara brodskim pritvorom koji uključuje prehranu koja se sastoji isključivo od kruha i vode

Kako piše The New York Times, kapetani američkih ratnih brodova moći će do 31. prosinca koristiti drevni način kažnjavanja problematičnih mornara, nakon čega stupa na snagu zakon usvojen prije dvije godine, a koji izričito zabranjuje pritvor s oskudnom prehranom.

Ova mjera dosad se aktivno primjenjivala i za najmanje prekršaje, a u kojoj mjeri je njezino primjenjivanje bilo učestalo ponajviše govori podatak kako je jedan razarač iz sastava 7. Pacifičke flote nosio nadimak 'Kruh i voda'.