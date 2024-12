Aktivisti blokirali ulice u Zemunu, vozač stisnuo gas i 'ponio' nekoliko ljudi na haubi

Ispred Poljoprivrednog fakulteta došlo je do incidenta kada je jedan vozač pokušao proći kroz raskrižje s Trgom avijatičara, no okupljeni su odbili maknuti se. Nakon toga, vozač je dodao gas i "ponio" nekoliko sudionika blokade na haubi, piše N1 .

Oporbeni aktivisti danas su blokirali ulice ispred rektorata Sveučilišta u Novom Sadu, a u to isto vrijeme bile su i blokade ispred tehničkih fakulteta na Bulevaru kralja Aleksandra i kod Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

Građani su pritom glasno negodovali i udarali po automobilu koji se udaljio Ulicom Miroslava Tirša.

Tri put pokušao autom proći kroz ljude

Jedan mladić koji je sudjelovao u incidentu objasnio je na društvenim mrežama da je vozač krenuo na njega, njegovog oca i studente koji su stajali i blokirali ulicu, nakon čega su, kako navodi, pokušali mirno zaustaviti vozilo.

"Nismo uspjeli, on je drugi put krenuo i udario ljude automobilom, nakon čega su svi pokušali još jednom zaustaviti auto, ali ni to nije uspjelo. Treći put, kada je čovjek automobilom udario mog oca, studente i mene, popeo sam se na haubu i razbio šoferšajbu dotičnog kako bih zaštitio svog tatu", naveo je on.

Vozio čovjeka na haubi kroz dvije ulice

Mladić tvrdi i da je vozač automobila vozio njegovog oca dvije ulice na haubi, što je, kako je ocijenio, pokušaj ubojstva. Izvinio se studentima ako je pretjerano reagirao, ali je istaknuo da je njegova dužnost braniti svoje "ljude, studente i obitelj."

Petnaestominutne blokade održane su danas i ispred zgrade Tehničkih fakulteta na Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu, kao i ispred Rektorata u Novom Sadu, gdje su omladinske grupe „Sviće“ i „Stav“ organizirale skup podrške studentskim blokadama pod nazivom „Mislim, dakle blokiram“.