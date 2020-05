Sve ulaznice za Plitvička jezera za ovaj vikend su rasprodane jer je riječ o svibanjskim promotivnim cijenama i o ograničenom broju ulaznica zbog protuepidemijskih mjera, potvrdio je ravnatelj Nacionalnog parka Tomislav Kovačević

„Mislimo da su time stvoreni uvjeti da se nigdje ne stvaraju gužve i da posjetitelji međusobno mogu održavati siguran razmak. Upravo će nam sutrašnji dan biti test kako će to funkcionirati. Znamo da broj od 5500 posjetitelja u običnim uvjetima ne bismo ni osjetili, ali sada treba vidjeti kako će to funkcionirati u skladu s epidemiološkim uvjetima“, rekao je Kovačević.

Kako je u petak za Hinu rekao ravnatelj Nacionalnog parka Plitvičkih jezera Tomislav Kovačević, uobičajeni broj posjetitelja do deset tisuća na dan sada je ograničen na 5500, te je brodska linija kraća, a turističkog vlaka nema.

Naime, Plitvice su u uvjetima pandemije bile zatvorene do 11. svibnja. Od tada do 24. svibnja je promotivno je razdoblje u akciji „Proljeće na Plitvicama“ tijekom kojega ulaznica stoji 50 kuna za odrasle, 30 za studente i 25 kuna za djecu u dobi od sedam do 18 godina, a za mlađe od sedam godina ulaz je besplatan.

Bez obzira na to što su sve ulaznice rasprodane, Nacionalni park Plitvička jezera uz ovakve cijene, prihvatljive građanima, ne bi mogao živjeti od domaćeg turizma. Kako je rekao Kovačević, to nije moguće, pogotovo ne uz cijene kakve su ovog svibnja jer je riječ o velikom kompleksu koji traži velike prihode. Zato će cijena za odrasle od 25. svibnja biti 90 kuna, od 19. lipnja 200 kuna, a od 13. srpnja 300 kuna, dodao je.