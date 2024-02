Rahaf Harfoush: 'Rad i posao samo su početak, tehnologija daje novu definiciju prijateljstvu i tradicionalnim odnosima'

Anita Letica, generalna direktorica za tržišta Hrvatske i Slovenije u Philip Morris Internationalu ususret konferenciji nadovezala se: 'Kad razmišljamo o inovativnim sektorima, duhanska industrija vjerojatno nije prva koja nam padne na pamet, no to je nešto što se unazad nekoliko godina ubrzano mijenja upravo zato što je Philip Morris pokrenuo masovnu transformaciju cijele industrije. Ova promjena je prvenstveno rezultat osluškivanja potreba potrošača, a počiva na inovaciji, napretku tehnologije, znanstvenim dostignućima i - hrabrosti. Jer ako želimo kreirati bolju budućnost moramo raskinuti s prošlošću i biti spremni prihvatiti novu razinu napretka koji nam budućnost donosi. Tempo tehnoloških promjena i razvoj inovativnih rješenja brži su nego ikad i došlo je vrijeme kada kao kompanija možemo biti dio rješenja velikog društvenog problema, i to značajnim ulaganjem u tehnologiju i znanost, a vođeni jasnom svrhom stvaranja budućnosti bez duhanskog dima. Moramo svi zajedno kreirati okruženje koje će biti poticajno za daljnja ulaganja u znanost, tehnološka i inovativna rješenja jer svaki izgubljeni trenutak propuštena je prilika za razvoj društva u kojem živimo.'