Znate li koliko Agassi kao trener uzima novca od Đokovića?

Teniska legenda, Andre Agassi, već neko vrijeme radi kao trener bivšem svjetskom br. 1, Novaku Đokoviću

Doduše, ni Đoković ga, zbog ozljede, baš i nije puno 'koristio' jer – u Parizu je ispao u četvrtfinalu, baš kao i na Wimbledonu, a onda je zbog ozljede lakta pauzirao sve do Australian Opena.

Nažalost, ni sada Đoković nije uz tenis.

'Odbijam uzeti bilo što od Đokovića, uključujući i novac za troškove. To me ne zanima! Ako mu mogu pomoći, onda me to ispunjava i to je dobra stvar', odgovorio je Agassi na upit dobiva li kakvu naknadu od srpskog tenisača.

Osmerostruki osvajač Grand Slam naslova priznao je i da mu se vratila ljubav prema igri.

'Kada je tenis u pitanju, osjećam se puno bolje nego u periodu dok sam u svojoj knjizi pisao kako mrzim ovaj sport. Moja karijera je evoluirala na takav način i sada promatram tenis takvim kakav je. Cijena je bila vrlo visoka dok nisam uspio pronači pravi smisao', zaključio je Agassi.