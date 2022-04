Zlatko Dalić nakon ždrijeba za Svjetsko prvenstvo: Znamo što nam je činiti, optimist sam...

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić prokomentirao je protivnike Vatrenih u skupini F Svjetskog prvenstva u Kataru

Nakon što je održan ždrijeb za SP u Dohi, na kojem je Hrvatska za protivnike dobila Belgiju, Maroko Kanadu i zanimljivo je bilo čuti prve reakcije izbornika Zlatka Dalića u programu HTV-a.

'Uglavnom sam zadovoljan, ne možeš očekivati neku laku skupinu, to je SP. Dobili smo Belgiju, koja je tri godine bila prvi na FIFA ljestvici, Kanada je dobila SAD i Meksiko, oni napreduju, a imamo i Maroko, gdje je veliki trener Halilhodžić, bit će i to teško, no mi smo spremni i ići ćemo u pobjedu u svakoj utakmici', rekao je izbornik i nastavio: