Zlatko Dalić priznao svoju veliku grešku, ali i koja ga odluka ne čini ponosnim

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić svega šest dana prije utakmice protiv Mađarske u kvalifikacijama za EURO 2020. koja se 10. listopada igra u Splitu, ima nemalih problema s igračkim kadrom jer, kako je i sam rekao u petak u Poreču 'neki ne igraju, neki nisu u formi, neki su ozlijeđeni a neki imaju probleme u klubu'.

Prvi hrvatski, ujedno i najveći regionalni sajam sporta i sportska konferencija Sport Fest otvoreni su u petak u sportskoj dvorani Žatika u Poreču u sklopu kojih će svoja iskustva s posjetiteljima podijeliti brojna velika sportska imena poput Željka Mavrovića, Line Červara, Zlatka Dalića, Željka Jerkova, Martina i Valenta Sinkovića i Tomislava Paškvalina.

Riječ je o manifestaciji kojoj je cilj objediniti strast prema sportu i zdrav način života, spojiti sportske profesionalce, klubove, udruge i saveze s entuzijastima, lokalnim i državnim institucijama te predstaviti sve koji imaju aktivne veze sa sportom odnosno sportaše i rekreativce, proizvođače sportske opreme i prehrane te kompanije i udruge koje se bave uslužnim djelatnostima u sportu. Time, kako je istaknuo porečki gradonačelnik Loris Peršurić, Poreć će u iduća tri dana postati glavni sportski grad Hrvatske.

Kao uvod u trodnevno sportsko druženje izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić još jednom se osvrnuo na veliki uspjeh reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji istaknuvši kako unatoč tomu što je od tog velikog uspjeha i osvajanja titule svjetskih viceprvaka prošlo godinu i pol dana emocije, ponos i zadovoljstvo su uvijek prisutni.

'Osvajali smo titule u rukometu, vaterpolu i drugim sportovima, ali nogomet je nešto što je učinilo Hrvatsku sretnom i ponosnom', istaknuo je Dalić dodavši kako je uspjeh tim veći jer, kako je rekao 'nitko nije vjerovao u nas na početku, ali smo mi svojim stilom, igrom i ponašanjem napravili to da cijeli svijet vjeruje u Hrvatsku.'

'U finalu je 95 posto svijeta bilo za nas, no nismo uspjeli, ali moramo biti ponosni na ovo srebro,' naglasio je Dalić dodavši kako je od početka vjerovao u sebi i u ove igrače.

'Imao sam na okupu vrhunske igrače koji igraju u svjetskim klubovima, koji imaju u životu sve riješeno, financijski i u svakom smislu. Tu je ego bio jako veliki i tu nastaje problem kako taj ego savladati. Svi smo morali svoj ego i osobni interes staviti po strani i posvetiti se sportu, odnosno reprezentaciji. Moram priznati nije to tako lagano išlo, trebalo je tu posložiti i uskladiti, nekima je to bila zadnja šansa na nekom velikom natjecanja. Bilo je sitnih problema, no u hodu smo rješavali, dogodio se ujedno i slučaj Kalinić. Nikad neću biti ponosan na tu moju odluku jer jednostavno to nije moj stil, no ispostavilo se na kraju da su te odluke bile dobre i kvalitetne,' poručio je izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, a onda se prebacio na aktualne teme, odnosno dvoboje protiv Mađarske i Walesa.

'Mi imamo svoj cilj, a to je Europsko prvenstvo. Kako do njega doći manje je bitno, ali je od iznimne važnosti čim prije sakupiti 15-16 bodova kako bi osigurali plasman na EURO. To je moj cilj', kazao je Dalić u Poreču na ovogodišnjem Festivalu sporta.

Po njegovim riječima cijeli taj proces nije jednostavan jer je hrvatska reprezentacija nakon Svjetskog prvenstva doživjela vrhunac, u nogometnom smislu, i mnogi su se igrači jako potrošili.

'Od toga je prošlo nešto više od godinu dana i malo je tko od njih nastavio na istoj razini. No, polako se vraćamo. Odigrali smo odličnu utakmicu protiv Slovačke, podbacili smo protiv Azerbejdžana. To je bila moj greška, nisam bio pravi, nisam reagirao na vrijeme. Dolaze nam Mađari koji su nas dobili u Budimpešti. Bit će to velika utakmica u Splitu pred prepunim stadionom, a potom odlazimo u Wales. Budemo li pravi možemo obje utakmice dobiti i riješiti pitanje plasmana na EP', istaknuo je Dalić koji je priznao kako postoje problemi s igračima jer, kako je rekao 'neki ne igraju, neki nisu u formi a neki imaju određene probleme u klubu'.

Unatoč tomu, smatra Dalić, dolaze novi igrači i neminovna je smjena generacije koja se mora napraviti jer, kako je rekao 'za novi uspjeh i nove dočeke treba nova energija, nove ambicije, nova snaga i igrači gladni uspjeha'.

'Radimo na tome, no ne ide to preko noći. Nemamo veliku bazu, treba biti strpljiv. Puno se toga promijenilo nakon Rusije. Neki su se oprostili od reprezentacije, neki su ozlijeđeni. No ne smijemo tražiti alibi. Vjerujte mi, jedva čekam utakmicu u Splitu jer sam uvjeren da ćemo biti pravi. Puni stadion, prava atmosfera, to je ono što trebamo te vjerujem da ćemo nakon te utakmice biti korak bliže Europskom prvenstvu', poručio je Dalić.

Na pitanje kako komentira činjenicu što hrvatska reprezentacija ostvaruje tako sjajne rezultate, a nema svog nacionalnog stadiona, Dalić je kazao kako nije njegov posao da se bavi tim stvarima. No, dodao je, kako su svi imali velike planove nakon SP-a u Rusiji, obećavali nove stadione, ali do danas nemamo ni 's' od stadiona.

'Sportaši su jedan od najvećih brendova naše zemlje, stano govorimo da nema novaca. Osobno smatram kako novaca ima, ali nema odgovornosti. To je osnovna stvar, sport zaslužuje više jer puno daje. Druga smo nogometna nacija na svijetu, sportaši se bore, ostvaruju rezultate no nisu adekvatno vrednovani,' zaključio je Zlatko Dalić.