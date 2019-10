Zlatan Ibrahimović zaludio Europu, SAD, a sada želi i Argentinu; uskoro će proslaviti 40. rođendan, ali o mirovini ne razmišlja

Zlatan Ibrahimović jedan je od najboljih europskih nogometaša u posljednjih 20-ak godina te je ostavio dubok trag u svim klubovima u kojima je igrao. Njegov put do uspjeha bio je prepun prepreka koje je uspješno preskakao, a usprkos teškom djetinjstvu i siromaštvu u kojem je odrastao u rodnoj Švedskoj, nikada nije zaboravio odakle je došao i od kuda vuče podrijetlo

Premda je nedavno (3. listopada) napunio 38 godina, Zlatan Ibrahimović ne misli o mirovini. Veliki nogometni nomad navodno razmišlja o tome da se u poznim godinama okuša u još jednom velikom klubu u novoj ligi. Navodno je plaća koju traži jedino što još odugovlači dogovor o prelasku u argentinski klub Boca Juniors, no iz uprave kluba dolaze informacije o tome da novac nije problem. Trenutačno nije poznato hoće li se transfer realizirati, niti kada, jer u listopadu i studenom igra se doigravanje američkog MLS-a, u koje se kvalificirao njegov trenutni klub LA Galaxy, no ako zaigra u Buenos Airesu, bit će to njegov deseti klub u osmoj državi za koji će profesionalno igrati. Usput spomenimo kako je u američkoj MLS ligi oborio nekoliko rekorda uključujući i klupski po broju golova. Svojim majstorijama zaludio je ljubitelje nogometa u SAD-u.

U najužem je krugu kandidata za najboljeg švedskog nogometaša svih vremena, a mnogi vjeruju kako je upravo on i najbolji. Ostavio je dubok trag u reprezentaciji. U 116 nastupa postigao je rekordna 62 gola. U profesionalnoj karijeri zabio je 534 gola u službenim utakmicama, što je nedvojbeno impresivan učinak. Mnogi od tih golova bili su spektakularni. Poput slaloma kroz obranu Brede dok je, 2004., igrao u Ajaxu, akrobatske pete protiv Italije na Euru 2004. ili nevjerojatnih škarica s tridesetak metara u prijateljskoj utakmici protiv Engleske 2012. godine, njegovu četvrtom golu te večeri. O toj utakmici novinaru Guardiana je rekao:

'Ako ne zabijete protiv engleske momčadi, niste dovoljno dobri (prema mišljenju engleskih medija). Nisam do tada zabijao protiv engleskih momčadi pa su tvrdili da nisam dovoljno dobar. Ponavljali su to nakon svake utakmice. To me motiviralo. Ljudi misle da me to može slomiti. No to me ljuti i motivira da se dokažem. Uoči utakmice s Engleskom ponavljali su isto. Kad sam im zabio prvi, bio sam sretan. Drugi, lud od sreće. Treći, gledao sam okolo i mislio: 'U redu, što sada kažete?' Kad sam zabio četvrti, te škarice, pomislio sam: 'To je to. Ne znam što bih bolje od toga mogao napraviti.' Premda ste iz Engleske, moram vam priznati da sam se nakon toga osjećao posebno', kazao je Ibra, poznat po tome da uvijek kaže ono što misli. Nema kod njega okolišanja.

Gol škaricama nije bio slučajan. Nekoliko dana kasnije na treningu PSG-a postigao je sličan, po kiši i s manjim golovima za trening. 'To je način na koji treniram. Uvijek želim biti bolji. Ako je nikad biti zadovoljan problem, onda imam problem. No to je dobar problem.'

Patentirao je ime Zlatan pri Švedskom uredu za patente

Jednako kao i spektakularnim golovima, slavu je stekao brendiranjem samoga sebe. Godine 2003. patentirao je ime Zlatan pri Švedskom uredu za patente i stekao ekskluzivna prava na njegovo korištenje za proizvode kao što su sportska oprema, odjeća i obuća. Na društvenim medijima prate ga deseci milijuna ljudi, a o njemu je napisana knjiga te snimljen dokumentarni film.

O sebi često govori u trećem licu, u čemu ima barem malo samoparodije, a poznat je po nizu izjava koje bismo mogli nazvati zlatanizmima. Neke od poznatijih su:

Ako zamijene Eiffelov toranj jednako velikom Zlatanovom statuom, onda možda ostanem u PSG-u.

Što sam kupio ženi za Valentinovo? Ništa. Pa ona svaki dan dobiva najljepši poklon: Zlatana.

Sa 17 godina Wenger me zvao na probu u Arsenal. Odgovorio sam mu kratko: 'Zlatan ne ide na audicije.'

Švedska se nije kvalificirala. Svjetsko prvenstvo bez Zlatana nije vrijedno gledanja.

'Ne znam puno o novim suigračima u PSG-u, ali jedno je sigurno: Svi oni jako dobro znaju tko sam ja.

'Kralj Old Trafforda? Pa ne dolazim ja u United da bih bio kralj nego bog Manchestera.

Ovdje (u MLS-u, op.a.) sam kao Ferrari među Fiatima.

Doduše, treba znati da velik broj izjava koje mu se pripisuju zapravo nisu njegove. Kako je švedski pisac i novinar David Lagercrantz, autor Ibrahimovićeve biografije 'Ja sam Zlatan', a poznat i kao pisac novih nastavaka serijala Millennium, svojedobno priznao: