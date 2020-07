Zlatan Ibrahimović već dugo nije dobio ovakav kompliment kao od našeg Ante Rebića, baš kao ni Gonzalo Higuain kritiku

Iako je od utakmice Milana i Juventusa, a koju su preokretom u drugom poluvremenu dobili crveno-crni 4:2, prošlo deset dana, Ante Rebić sjetio se detalja kojem su talijanski mediji ove subote dali puno prostora

Podsjetimo, Juventus je u toj utakmici poveo 2:0, ali na Rebićev pogon, uz iznuđeni penal, asistenciju i pogodak hrvatskog reprezentativca, Milan je upisao pobjedu 4:2.

'Postoje dva Rebića. Privatno jako sam tih i malo povučen jer ne volim kada ljudi pričaju o meni. Na terenu je neki drugi Ante. Tijekom utakmice s Juventusom u jednom trenutku rekao sam nešto Higuainu. Nisam ljubitelj igrača poput njega koji su veliki i jaki, a ostanu ležati na travi svaki put kada ih neko dotakne. Isto važi i za Bernardeschija i isto se dogodilo protiv SPAL-a. Ibrahimovića udaraju non-stop, ali on ustane odmah bez kukanja. Ostali samo plaću', rekao je Rebić i dodao:

'Rekao sam nešto Higuainu, a Szczesny mi je odgovorio: Gubite 2:0, ne budi previše bezobrazan. Nisam mu odgovorio. U nekim drugim okolnostima bih mu odgovorio, jer druga stvar koju ne volim je kada me neko podcijeni. Odgovorio sam Szczesnyju na drugi način. Takav je moj mentalitet, kada me napadnete to me naljuti i motivira'.

Ono što je bilo lako uočljivo jest da je Rebić doživio puni procvat tek kada je Ibrahimović stigao u Milan.

'Potreban nam je, jer Ibrahimović je lider. Prije utakmice s Juventusom rekao nam je: 'Pokazat ću igračima Juventusa kako se igra nogomet'. To je njegov način da nas motivira. Važni su i Begović i Kjaer. Oni su iskusni igrači koji znaju kako da vas smire, ali i kako da vas natjeraju da budete još bolji', zaključio je Rebić.