Zlatan Ibrahimović progovorio o svom odnosu s Joseom Mourinhom: Volim ga, ali...

'Veza' Josea Mourinha i Zlatana Ibrahimovića u Manchesteru je sjajno funkcionirala godinu i pol dana. No, Portugalac je odlučio kako mu 36-godišnji napadač nakon teške ozljede i operacije koljena više - ne treba. Zlatan je krenuo put SAD-a, zaludio je Los Angeles već u svom debiju te je potvrdio kako između njega i Mourinha nema 'zle krvi'...

Dvije tako dominantne osobe teško da mogu funkcionirati zajedno, bez obzira na to što je Zlatan Ibrahimović rasturao na terenu, a Jose Mourinho na klupi Uniteda. Negdje su se takva dva dominantna karaktera moraju 'sukobiti' i taj odnos - koliko god on izgledao savršeno - mora neslavno završiti. Na Old Traffordu su zajedno izdržali godinu i pol, a onda je Mourinho odlučio Ibrahimoviću ponuditi raskid ugovora i slobodne ruke.

Sada je švedski napadač odlučio progovoriti o njihovu odnosu u svlačionici za koji su mnogi tvrdili da je bio poprilično turbulentan... 'Volim Mourinha!', ispalio je odmah Ibrahimović i nastavio: 'On je Poseban (The Special One)! Više od svega voli pobjeđivati, a to nam je zajednička osobina, tu smo odmah 'kliknuli'. Pa Jose Mourinho je u svakom klubu u kojemu je radio osvajao trofeje. To najbolje govori o njemu.' Na početku suradnje u Unitedu sve je izgledalo sjajno...