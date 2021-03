Zinedine Zidane nakon remija s Atletico Madridom komentirao šanse Reala za naslov prvaka i istaknuo da zna što treba popraviti

Zinedine Zidane i Diego Simeone oglaslili su se nakon derbija

U derbiju 26. kola španjolskog nogometnog prvenstva, velikom madridskom derbiju, Atletico i Real su na stadionu Wanda Metropolitano odigrali bez pobjednika, 1:1. Ovaj rezultat je najviše razveselio Barcelonu koja je nakon ovog kola smanjila zaostatak za vodećim Atleticom na tri boda minusa.

Domaćin je poveo u 15. minuti golom Luisa Suareza na dodavanje Marcosa Llorentea. Bio je to 12. Suarezov pogodak protiv 'Kraljevskog kluba'. Real je mogao do izjednačenja svega tri minute kasnije, no Jan Oblak je bio spreman na udarac Karima Benzeme.

Na početku drugog dijela Atletico je mogao potvrditi pobjedu. No Yannick Carrasco i Suarez nisu iskoristili dobre prilike, a kasnije se probudio i Real. Osobito Karim Benzema koji je imao dvije odlične prilike, no Oblak je sjajno branio.

Ipak, u 88. minuti Francuz je izjednačio na asistenciju Casemira. Šime Vrsaljko i Ivo Grbić nisu nastupili za Atletico, dok je Luka Modrić odigrao cijeli susret za goste.