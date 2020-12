Zinedine Zidane je prekrižen, Real traži najbezbolniji način kako da se riješi Francuza; iz Madrida procurila imena dva velika kandidata za trenera

Madridski Real još jednom je kiksao ove sezone, a trener Zinedine Zidane nikad nije bio bliže otkazu u 'kraljevskom klubu'. Na Santiago Bernabeu već imaju kandidate, ali jasno je da Francuz neće otići svojevoljno s klupe španjolskog velikana

Francuz možda ne dočeka ni utakmicu u Andaluziji, jer su ga pojedini čelnici željeli maknuti odmah poslije poraza od Šahtara u utorak, no možda su čekali da Zinedine Zidane to sam učini. No on je pred novinarima napravio suprotno.

'Neću dati ostavku. Imali smo i prije loše trenutke, ali moramo nastaviti. Imam snage za preokrenuti situaciju i dat ću sve da to učinim. Kao i igrači. Odigrali smo dobro i zaslužili smo više. Samo trebamo podignuti glave i razmišljati o sljedećoj utakmici', rekao je Zidane.

Njegov optimizam ne dijeli uprava, kao ni španjolski mediji koji od početka sezone pišu o neuvjerljivom, bezidejnom, lošem Realu koji vapi za obnovom...