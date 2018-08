Želi preplivati više nego što mnogi mogu i prehodati, a veća opasnost od morskih pasa su...

Hrvatska dugoprugaška plivačica Dina Levačić (22) će, ako vremenski uvjeti blud dozvoljavali, 25. kolovoza startati u preplivavanje kanala Molokai na Havajima dugog 42 kilometra, odnosno dionicu od otoka Molokai do otoka Oahu, najavljeno je u petak na konferenciji za novinare održanoj u Klubu daljinskog plivanja Split čiji je Dina član.

'Čeka me dosta zahtjevno preplivavanje 42 kilometra jer je to valovito područje na otvorenom moru, to jest oceanu sa snažnim morskim strujama i bogatim životinjskim svijetom. Plivat ću noću i nadam kako neće biti prebliskih susreta sa životinjama i da struje neće biti prestrašne', rekla je Dina Levačić.

Dodala je da je prije kod nje bilo straha od morskih pasa, ali joj je 'zadnjih dana to najmanja briga i uopće je nije strah'. Kazala ja kako na području koje će preplivavati u Havajskom otočju žive meduze koje 'nisu prijateljski naklonjene'.

'Veća briga su mi meduze, jer manja je vjerojatnost da ću sresti morskog psa nego meduze, ali ja se nadam da će sve na kraju biti dobro. Ako me koja meduza opeče, neće biti strašno samo da me ne napadnu u grupi', kazala je Dina Levačić.