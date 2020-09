Zašto je Osijek opet ispao tako rano iz Europe? Evo kakvo je objašnjenje dao trener Nenad Bjelica

Nogometaši Osijeka treću sezonu uzastopce završavaju svoj europski put porazom u 2. pretkolu Europske lige. U Gradskom vrtu ovoga puta bolji je bio Basel 2:1, a utakmicu je prokomentirao trener Nenad Bjelica

Švicarski velikan, koji je prošle sezone stigao do četvrtfinala Europske lige, slavio je u Osijeku, premda je moglo biti i drugačije. Gosti su na poluvremenu imali 2:0, Osijek je u nastavku zaigrao daleko bolje, no uspio je tek smanjiti. Strijelci za Basel bili su Arthur Cabral (18) i Valentin Stocker (44), dok je za domaćina zabio Ante Majstorović (84).

'Zabili su nam dva gola iz dvije prilike, mi tek jedan iz šest. Krenuli smo možda s prevelikim respektom prema protivniku. Dobili smo dva naivna gola, ali to je nogomet, treba se popraviti. Sad se okrećemo prvenstvu i Kupu gdje vjerujem da ćemo imati što pokazati', rekao je osječki strateg.

'U nastavku smo bili agresivniji, a u prvom smo im dali im previše prostora. Očito smo negdje pogriješili u pripremi. Bili smo nekako ispuhani što je mentalni problem.'

Što se događalo na poluvremenu?

'Rekao sam da moramo biti agresivniji, da se barem potučemo s njima, i to je u nastavku bilo puno bolje. Da smo ranije zabili, možda bismo došli i do neriješenog rezultata, imali smo puno šansi za gol. Vjerovali smo da je preokret moguć, ali nažalost nismo uspjeli izjednačiti. Premda smo to zaslužili, završio je Bjelica.