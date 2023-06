Zajec o Bišćanu, ali i Gvardiolu: To ne smije biti asocijacija njegove karijere

Podsjetimo, Zajec je kao trener Dinama u Ligi prvaka sada već davne 1998. godine tada mladog igrača gurnuo u vatru protiv Porta i Ajaxa u kojima je Bišćan bio najbolji igrač na terenu.

'Lijepo je to čuti. Igor je najbolji čovjek s kojim sam surađivao u nogometu. On je jedan pravi nogometni fanatik, cijeli dan je u nogometu, gleda, uči i zato je za Dinamo i sve nas dinamovce pravi potez bio dovesti ga na mjesto trenera Dinama. Treba ga tamo čuvati i da bude što duže jer to je sjajno rješenje za Dinamo. Pokazuju to svi njegovi rezultati u trenerskoj karijeri, ali i zadnji rezultati u Dinamu. Zadnje utakmice se počinje vidjeti njegov rukopis i mislim da će Dinamo s njim postići sjajne rezultate u budućnosti', kazao je Velimir Zajec u četvrtka na promociji svoje biografije Zeko u Samoboru.