Vlahović promašivao, Juve autogolom u 85. došao do pobjede. Jedini je bez poraza u Serie A

No, domaćini su do nje mogli i morali doći puno ranije budući da su od 24. minute igrali s igračem više nakon isključenja Alessija Romagnolija. On je u čistoj šansi na rubu šesnaesterca srušio Pierrea Kalulua, koji je jurnuo u napad, a iz tog slobodnog udarca Dušan Vlahović je pogodio gredu.

Juventus je dominirao čitavu utakmicu i promašivao jako dobre šanse, a Vlahović je u drugom poluvremenu još jednom u čistom ziceru zatresao prečku. Imali su domaćini još tri velike šanse, Vlahović je sam ukupno šest puta pucao na gol, ali je Lazio na kraju srušio vlastiti igrač.