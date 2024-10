Pogba nakon smanjenja kazne zbog dopinga, otkriva što mu je rekao Deschamps

Francuski veznjak je u kolovozu prošle godine pao na dopinškom testu nakon što su u njegovoj krvi nađeni tragovi DHEA, tvari koja povećava udio testosterona u krvi.

Pogba je potom privremeno suspendiran, a koncem veljače ove godine izrečena mu je kazna od četiri godine.

Međutim, Pogba se žalio na presudu, a Sportski arbitražni sud (CAS) smanjio je kaznu na samo godinu i pol te će moći ponovno zaigrati u ožujku iduće godine, točnije za nešto manje od šest mjeseci.

'Spreman sam vratiti se u normalu 2025. godine. Imam samo jednu želju, igrati nogomet. Realnost je da sam igrač Juvea i spremam se igrati za Juve', kazao je u razgovoru za talijanske novine Gazzetta dello Sport.

'Ne moram govoriti, teren će sve kazati, a onda će (trener) Thiago Motta prosuditi vlastitim očima, na temelju onoga što vidi. Spreman sam se odreći čak i novca da ponovno igram za Juve. Želim se vratiti', dodao je francuski veznjak koji ima ugovor s torinskom Starom damom do lipnja 2026.

Pogba, koji je posljednji put igrao za Juventus prije više od godinu dana u 2:0 pobjedi kod Empolija, rekao je da mu je prvotna zabrana bila najteži trenutak u karijeri.

'Bila je to vrlo teška godina i ono što je najviše boljelo je provođenje svakog dana izvan stadiona i (Juventusovog trening centra) Continassa u koji sam vodio moju djecu u školu, a da nisam mogao ući unutra trenirati ili igrati za Juventus."

"Mnogi bivši i sadašnji suigrači uvijek su me podržavali. Cuadrado me zvao svaki drugi dan i uvijek me nasmijavao. Dybala mi je slao mnogo poruka. A onda Vlahović, McKennie, Weah, Kean... Nisam očekivao toliko podrške'.

Pogba je dodao da, osim što se želi vratiti u svom najboljem izdanju za Serie A, također, se želi vratiti u francusku reprezentaciju s kojom je osvojio svjetski naslov 2018. godione u Rusiji.

'San o Svjetskom prvenstvu je tu, ali Deschamps nikome nije otvorio vrata. Na meni je da ih otvorim, rekao mi je da radim', poručio je veznjak.