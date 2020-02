[VIDEO] Pogledajte sažetke iz prošloga kola i saznajte gdje možete gledati prvu domaću utakmicu Igora Tudora na klupi Hajduka

U 21. kolu Hrvatski Telekom Prve lige Osijek dočekuje Inter iz Zaprešića (15.00, Arenasport 3), dok će Hajduk ugostiti Lokomotivu (17.30, Arenasport 3)

Tudor je rekao kako se nema namjeru prilagođavati igri Lokomotive:

'Sve je u nogometu relativno. Bitni su principi i zahtjevi koje momčad ima u fazi napada i obrane. Ovo su nove stvari za igrače koji deset godina igraju zonski, te to nije lako uloviti, ali idemo u dobrom smjeru i nećemo se mijenjati. Uvjeren sam da će nam te stvari donijeti dobar nogomet i rezultate. Želim da ljudima kad dođu na ovaj stadion ne bude dosadno i negledljivo. Znamo da je to usko povezano s kvalitetom igrača. Ideš pogledati Barcelonu zato što će te Messi zabaviti, ali prva je stvar rezultat. Ovaj način igranja će biti na svom maksimumu u dogledno vrijeme i donijeti će nam puno dobrih stvari. Nismo se još ekipirali do kraja, idemo pričekati da završi prijelazni rok. Imamo svoj put. Treba rasti i biti bolji nego u prethodnoj utakmici. Lokomotiva ima dobre igrače, kao i uvijek. Jako su dobri u kontranapadu sa Sammirom koji može riješiti utakmice jednim potezom. Tomić je dobro to posložio, ali mi gledamo sebe', rekao je Tudor.

Jedan je od Tudorovih primarnih ciljeva afirmacija mladih Hajdukovih nada, a očekuje se da će pod njegovim vodstvom pravu priliku dobiti mladi Radić, Blagaić i Kreković. Zbog suspenzije susret s Lokomotivom mora propustiti veznjak Jradi koji je postigao vodeći pogodak Hajduka u Varaždinu. Prilikom najave susreta Tudor je rekao kako su mu na raspolaganju svi osim braniča Simića koji nije trenirao s ostatkom momčadi posljednjih dana.

Lokomotiva je drugi dio sezone započela velikom domaćom pobjedom nad Rijekom. U dopadljivoj utakmici momčad Lokomotive dva je puta iznenadila Rijeku brzim kontranapadima koje je u pogotke pretvorio Kastrati, a Rijeka je tek u završnici spretno i sretno postigla utješni pogodak. Smanjila je tom pobjedom Lokomotiva zaostatak za četvrtoplasiranom Rijekom na samo tri boda, no ako osvoji sva tri boda na gostovanju kod Hajduka Tomićeva bi momčad definitivno svim konkurentima jasno dala do znanja da ne odustaje od lova na drugu poziciju koja donosi plasman u kvalifikacije za Ligu prvaka sljedeće sezone.