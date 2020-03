[VIDEO] Kristijan Lovrić s dva gola popravio grešku Čanađije i Kahline; Varaždin u zadnjim sekundama ostao bez dva boda

Nogometaši Varaždina do zadnjih sekundi sudačke nadoknade imalu su vodstvo 2:1 protiv Gorice, ali Stolnikov prekšraj rezultirao je kaznenim udarcem kojeg je u konačnih 2:2 pretvorio Kristijan Lovrić

Nogometaši Varaždina u grčevitoj su borbi za očuvanje prvoligaškog statusa. A na ruku im nije išla ni pobjeda Istre nad Osijekom od 1:0, pa je jasno da su domaćini u ogledu protiv Gorice bili pod velikim pritiskom.

No, u igri se to nije osjetilo, jer Toplakova je momčad na terenu izgledala kudikamo bolje od suparnika.

No, do vodstva su domaćini stigli isključivo zahvaljujući velikoj grešci gostiju. Naime, u 31. minuti, golman Kahlina preko svojih obrambenih igarača vraćao je loptu u igru. Ali da to sve ima smisla, lopta je išla od noge do node, te je na nekih 17, 18 metara došla do Čanađije. Ovaj ju je pak odlučio vratiti golmanu Kahlini, ali lopta je prevagila goričku 'jedinicu' te je odsjela u mreži. Autogol kakav se ne pamti.