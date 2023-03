[VIDEO/FOTO] Slaven srušio Istru, Mudražija zabio gol pa tražio penal. Pogledajte smiješnu situaciju...

Nogometaši Slaven Belupa su kao domaćini pobijedili Istru 1961 sa 2-0 (1-0) u prvoj utakmici 27. kola Hrvatske nogometne lige. Slaven Belupo je poveo u 39. minuti, kad je Robert Mudražija spretnim udarcem glavom s pet metara prebacio gostujućeg vratara Lovru Majkića. Konačnih 2-0 postavio je u 73. minuti 40-godišnji Ivan Krstanović.

Slaven Belupo je devetom pobjedom u sezoni došao do 36 bodova i privremeno se probio na peto mjesto, ispred Istre 1961 koja je sa 35 bodova na šestoj poziciji. Ispred Slavena su vodeći Dinamo sa 59 bodova, Hajduk sa 50, Osijek sa 37 i Varaždin sa 36, uz bolju gol-razliku i utakmicu manje.

Koprivničani su u dvoboj s Puljanima ušli s nizom od tri prvenstvene utakmice bez pobjede, a na tri boda pred svojim navijačima izabranici Zorana Zekića čekali su još od listopada prošle godine. S druge strane, ni momčad Gonzala Garcije nije pobijedila u gostima od kraja listopada.

Prvih 20 minuta prošlo je u prilično miroljubivom tonu, bez većih uzbuđenja pred jednim ili drugim vratima. Prvu veliku priliku na utakmici stvorili su Koprivničani u 27. minuti. Arber Hoxha je oprobao udarac sa 20-ak metara, ali se Lovro Majkić izdužio i odlično obranio taj opasan pokušaj.

Do vodstva je domaća momčad došla u 39. minuti. Akcija je krenula s lijeve strane, ali je na ubačaj Marka Martinage loše reagirao Ante Crnac i glavom poslao loptu prema desnom boku, umjesto prema vratima. No, tamo je loptu dočekao Filip Hlevnjak, ali je bio dobro čuvan pa je vratio unazad do Marija Marine. Slavenov veznjak je "iz prve" ubacio na desni rub peterca, gdje je Robert Mudražiju u padu zahvatio loptu glavom. Bilo je u tom udarcu i spretnosti i sreće, jer je lopta u visokom luku preletjela Majkića i završila u mreži Puljana.

Mudražija u prvom trenutku nije bio ni svjestan da je postigao pogodak, jer je protestirao kod suca Jovića, tražeći od njega dosuđivanje kaznenog udarca, zbog toga što ga je gostujući kapetan Galilea držao s obje ruke prilikom udarca. Tek kad su mu igrači dotrčali u zagrljaj, shvatio je da je lopta završila u mreži.