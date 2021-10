[VIDEO/FOTO] 'Farmaceuti' su na Šubićevcu iščupali bod u samoj završnici utakmice i tako prekinuli niz od tri poraza

Nogometaši Šibenika i Slaven Belupa u prvoj su utakmici 13. kola Hrvatski Telekom Prve lige na Šubićevcu odigrali bez pobjednika, susret je završio 1:1. Šibenčani su poveli golom Marina Jakoliša u 23. minuti iz jedanaesterca, a poravnao je Zoran Kvržić u 82. minuti

Slaven Belupo na Šubićevcu nije stigao do toliko željene pobjede koju 'farmaceuti' čekaju od 1. kola kad su na Maksimiru svladali Dinamo. Bilo je to još 16. srpnja... No, momčad Zorana Zekića ovim je remijem barem prekinula niz od tri poraza.