[VIDEO/FOTO] Evo što je nakon derbija rekao nezadovoljni trener Dinama Damir Krznar; što će na ovo reći u osječkom prvoligašu?

Po završetku derbija u kojem su Dinamo i Osijek uz 1:1 podijelili bodove komentar je dao domaći trener Damir Krznar

Gosti su poveli rano već u 16. minuti preko Fiolića, Dinamo je do jednog boda stigao tek u 80. minuti preko sjajnog Petkovića.

'Izuzetno pomiješani osjećaji, ne samo moji nego i svih igrača. Bila je to jedna utakmica koja je po svemu morala otići na našu stranu, ali to se ipak nije dogodilo. Rezultatski ne možemo biti zadovoljni neriješenim jer nismo nikad zadovoljni tim ishodom niti na jednom terenu, pogotovo na Maksimiru. Ono čime možemo biti zadovoljni je angažman momčadi od prve do zadnje minute. Primljeni pogodak u trenucima potpune dominacije nije nas poljuljao, ponovno smo imali ideju i igru, imali smo sve statističke brojke na našoj strani. Lopta jednostavno nije htjela u gol. Nakon izjednačenja imali smo još uvijek jedan impuls više mada smo bili umorni i potrošeni. S te strane mogu biti zadovoljan i čestitati igračima, ali rezultatom nikako ne', rekao je Krznar za gnkdinamo.hr.