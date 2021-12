[VIDEO/FOTO] Dinamov trener Željko Kopić nije skrivao što je ogroman problem njegove momčadi: Moramo to riješiti, jer se ponavlja...

U derbiju 18. kola HT Prve lige Hajduk je na stadionu Maksimir pred 9.900 gledatelja pobijedio Dinamo sa 2:0 pa je tako novi trener 'Modrih' Željko Kopić krenuo porazom

Željko Kopić je preuzeo kormilo prije par dana nakon što je Damir Krznar dao ostavku poslije Dinamovog ispadanja iz SuperSport Kupa. Šef Dinamove omladinske škole uskočio je na užarenu klupu, ali to nije izazvalo pozitivan šok.

'Imali smo pripremu utakmice s jednom idejom igre. Željeli smo ući s maksimalnim intenzitetom, kvalitetnim duelom i željom da dominiramo u posjedu. No, nismo bili na razini. Tek krajem prvog dijela smo postali nešto kvalitetniji. Čestitam Hajduku nakon svega, makar smo imali neke prilike koje nismo realizirali kod 0:1', rekao je Kopić za HNTV te je dodao:

'Preuzeli smo rizik nakon prvog primljenog pogotka. Već se nekoliko utakmica ponavlja da momčad stvara prilike, ali realizacija uopće nije na razini. Postoji više razloga za to. Moramo to riješiti. Ne možemo trenirati na pravi način jer se sve svodi na regeneraciju i pripremu samih utakmica. No, moramo iz svega toga izvlačiti maksimum. Hajduk? Dobro izgleda, a Livaja je odigrao još jednu dobru utakmicu.'