[VIDEO/FOTO] Dinamo nije ništa prepustio slučaju; pobjedom na Šubićevcu kolo prije kraja potvrdio da je i dalje najbolji u Hrvatskoj

Nogometaši Dinama pobijedili su na Šubićevcu Šibenik sa 2:0 te kolo prije kraja povećali prednost pred Hajdukom na nedostižnih četiri boda. Modri su u Krešimirovom gradu imali brojnu i glasnu navijačku podršku svojih navijača, ali što je najvažnije - nikakvih incidenata nije bilo. Dinamo je osvojio 23. naslov prvaka

Strijelci za Dinamo bili su Marko Tolić (39) i Petar Bočjak (53).

Počelo je prijetnjom Šibenika u drugoj minuti. Ivica Vidović je pucao s ruba kaznenog prostora, no Dominik Livaković je bio spreman. Uzvratio je Mislav Oršić u sedmoj minuti, no Lovre Rogić se nije dao iznenaditi. U 12. minuti vidjeli smo novu priliku gostiju, no Oršić je bio prekratak u petercu nakon prizemnog ubačaja Tolića s krila.

Šibenik je mogao šokirati Dinamo u 27. minuti. Eros Grezda je iskoristio grešku neoprezne obrane Dinama, te se sjurio prema Livakoviću. No u situaciji jedan na jedan kao pobjednik je izašao Dinamov vratar. Bila je to sasvim sigurno najbolja prilika u prvom dijelu.

Kazna za veliki promašaj je stigla u 39. minuti. Dario Špikić je ubacio s desne strane, a Tolić u gužvi zabio za 1:0.

Dinamo je dominantnije krenuo i u nastavak susreta i već u 53. minuti je bilo 2:0. Bočkaj je fantastičnim golom iz slobodnog udarca gurnuo Dinamo ka novoj tituli. Rogić je ostao ukopan u mjestu i samo pogledom mogao ispratiti kako lopta ulazi u njegove lijeve rašlje.

U 57. minuti vidjeli smo još jedan opasan napad Dinama, no Arijan Ademi je prebacio gol. Dvadeset minuta prije kraja susreta Bad Blue Boysi su bakljadom izazvali kraći prekid utakmice, a u 81. minuti je došlo i do ružnih scena i naguravanja igrača koje su započeli Grezda i Ristovski. Nakon što se situacija primirila više nije bilo previže uzbuđenja i slavlje igrača Dinama je moglo početi.