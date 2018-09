Vettel očajnički treba savjet Schumachera: Da je barem ostao zdrav...

Sebastian Vettel priznao je nakon nove razočaravajuće utrke u Singapuru da bi potražio u ovom trenutku savjet Michaela Schumachera da je njegov uzor danas zdrav i sposoban pomoći mu...

Sebastian Vettel potpisao je u međuvremenu za Ferrari, no nikako da talijansku momčad odvede do titule. U posljednje dvije sezone imao je na raspolaganju bolid s kojim bi Schumacher u najboljim danima vjerojatno stigao do naslova prvaka, no 30-godišnjak je zabrljao čitav niz puta i pred drugim je uzastopnim porazom u borbi s Lewisom Hamiltonom.

U Singapuru gdje je stigao kao veliki favorit osvojio je prošlog vikenda tek treće mjesto pa priznao da mu u ovim trenucima fale savjeti velikog Schumachera.

'Da je zdrav, postavio bih mu mnoga pitanja. Ne nužno o tome kako voziti, već o stvarima u pozadini Formule 1: kako raditi unutar ekipe, o politici u ovom sportu. On ima mnogo iskustva u radu s Ferrarijem,' priznao je Sebastian Vettel za njemački Bild, a komentar je dao i najveći Schumijev rival Mika Hakkinen:

'Mogu shvatiti zašto Sebastianu treba Schumacherov savjet. Michael je uskom suradnjom s menadžmentom i tehničkim osobljem izvlačio maksimum iz Ferrarija. Čini se da je Vettel izgubio dio vjere u to da će mu momčad osigurati nužnu potporu.'

Vettel će za tjedan dana u Sočiju imati priliku utišati svoje kritičare i pokušati smanjiti veliki zaostatak od 40 bodova u ukupnom poretku za Lewisom Hamiltonom...