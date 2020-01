Veliko priznanje za Gorana Ivaniševića, prvog Hrvata kojem je to uspjelo u povijesti: Osjećaj je nevjerojatan!

Goran Ivanišević postao je prvim Hrvatom koji je uvršten u Međunarodnu tenisku kuću slavnih, objavio je u utorak u Melbourneu izvršni direktor te institucije Todd Martin.

Uz wimbledonskog pobjednika iz 2001., na svečanosti u američkom Newportu koja će biti održana 18. srpnja ove godine, u Međunarodnu tenisku kuću slavnih bit će uvrštena i proslavljena španjolska tenisačica Conchita Martinez, koja je svoj jedini pojedinačni Grand Slam naslov osvojila u Wimbledonu 1994. godine. Goran Ivanišević i Conchita Martinez postat će 258. i 259. stanovnik institucije koja slavi karijere najvećih tenisačica i tenisača u povijesti.

'Moj put započeo je u Splitu prije 41 godinu, a moj teniski put će završiti u Newportu. Imam pet mjeseci za uvježbati govor. Osjećaj je nevjerojatan. Nisam mogao poželjeti bolju partnericu za uvrštenje od Conchite Martinez. Ona je sjajna osoba i velika tenisačica. Čini se da sam nešto dobro napravio u teniskom svijetu. Bilo je mnogo uspona i padova, mnogo različitih puteva koje sam birao, ali na kraju se isplatilo. Ne mogu to dovoljno puta izreći, ali doista sam ponosan na ono što sam postigao i napravio u tenisu', rekao je Goran Ivanišević na konferenciji za medije u Melbourne Parku, mjestu održavanja Australian Opena i zahvalio teniskim zaljubljenicima i svim glasačima koju su mu dali svoj glas za ulazak u Međunarodnu tenisku kuću slavnih u generaciji 2020.

'Znam da ću biti nervozan. Znam da će sve moje pripreme vjerojatno ispariti kad se popnem na pozornicu u Newportu pa ću morati smisliti nešto drugo. Ali nema veze. Znam što želim reći, kome želim zahvaliti. To je najvažnije. Još nikada nisam bio u Newportu i veselim se.'

Današnji trener Novaka Đokovića osvrnuo se i na ono što će najviše pamtiti iz svoje karijere.

'Svakako Wimbledon. Čak i one godine kad sam gubio. Naravno, neke bih odigrao drugačije. No, zato je ona 2001. još slađa. Izdvojio bih i Olimpijske igre 1992. Ima i puno onoga za čim žalim, ali bilo je zanimljivo putovanje. Uvijek sam imao dobar odnos s navijačima. Nikada nisu znali što očekivati od mene. Želio bih zahvaliti i svojim suparnicima koji su me učinili boljim igračem. Moja je generacija bila sjajna, iako mogu reći da sam spojio tri teniske generacije. Uhvatio sam onu koja je prethodila mojoj s Connorsom i McEnroeom, a ostao sam dovoljno dugo da bih igrao protiv Federera i Nadala. Bila je čast svjedočiti svim tim velikanima. Bilo je puno mečeva, puno zanimljivih trenutaka, puno godina i puno zabave.'

'Bio sam sretan što sam igrao u dobu u kojem jesam. Bilo je drugačije nego danas. Bilo nam je dobro, bili smo dobri prijatelji. Danas je nešto drugačije, mijenja se. Svaki igrač ima oko sebe ekipu, tri ili četiri čovjeka uz koje se drže. Prije smo uglavnom bili sami u svlačionici, pričali međusobno. To su bila dobra vremena, ali dobro je i danas. Svaka era ima nešto svoje, nešto novo, svježe i drugačije', dodao je Ivanišević.

Nakon osvrta na prošlost, Goran je rekao što je njegova buduća uloga u teniskom svijetu.

'Moj je izazov ostati u ekipi s Novakom i pokušati svjedočiti kako postaje najboljim tenisačem u povijesti. U posljednjih devet godina on to statistički i jest, i to uvjerljivo u svim kategorijama - daleko je ispred svih po Grand Slam trofejima, pobjedama, osvojenim Mastersima. Još mu nedostaje nekoliko Grand Slam naslova i mislim da će ih osvojiti. Koliko? To ne znam. Nadam se da će on i Nadal osvojiti više od 20. Guraju jedan drugoga, čine jedan drugoga boljim. S razlogom sam ovdje, s razlogom me izabrao i nadam se da ću svjedočiti stvaranju najboljeg tenisača u povijesti.'