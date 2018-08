Dinamo od prve minute krenuo pokazati tko je gazda u hrvatskom nogometu; obrana Osijeka kapitulirala nakon kornera

'Prvi smo na tablici i to je dodatna obaveza za našu momčad. Biti će nam ovo najteži test do sad, iako ni ovi prethodni nisu bili lagani. Nekada se u Maksimir odlazilo bez nekih posebnih ambicija, no dosta se toga u međuvremenu promijenilo. Jasno je da ćemo morati biti na vrlo visokoj razini jer samo tako možemo do uspjeha. Nećemo ući u utakmicu s mišlju da se branimo', rekao je trener Osijeka Zoran Zekić.