Veliki skandal potresa UFC; Jon Jones opet pao na doping, a bori se za titulu; ogorčeni borci ne mogu vjerovati

Jon Jones nastupit će na UFC-u 232, ali ne u Las Vegasu, radi recentnog nalaza USADA-e zbog kojeg mu Komisija u Nevadi to ne dopušta pa je meč prebačen u Los Angeles. Naime, Jon Jones je ponovno bio pozitivan na doping ili kako su to upakirali ovaj put – 'njegov rezultat testa je pokazao abnormalnost', ali će se svejedno boriti. Odluka je to koja nije dobro sjela drugim borcima

U uzorku koji je prikupljen 9. prosinca pronađena je mala količina zabranjene supstance koja se zove '4-chloro-18-nor-17β-hydroxymethyl,17α-methyl-5α-androst-13-en-3α-ol (M3)'. Na istu ovu supstancu Jones je bio pozitivan u srpnju 2017. godine. USADA je zaključila da se može raditi o ostacima kemijskih tragova iz srpnja 2017. godine tako da UFC borac neće biti kažnjen, piše Fight Site. No, s obzirom da Nevada sada ne želi licencirati Jonesa (a Kalifornija želi), čitav šou se iz Las Vegasa seli u Los Angeles (Inglewood). Prema izjavi Komisije u Nevadi, koju je dala za javnost, Jones će se morati pojaviti na saslušanju u mjesecu siječnju 2019. godine.

'Ovo će nam omogućiti odmjerenu, promišljenu i dobru diskusiju protokola njegovog testiranja i rezultata istih, kako bi pronašli zajednički put za njega u Nevadi', stoji u izjavi te se nastavlja: 'Veselimo se ovom saslušanju.' UFC neće otkazati meč između Jonesa i Gustafssona, on će se samo preseliti iz Las Vegasa i Inglewood baš kao i čitav event jer je Komisija u Kaliforniji već pristala licencirati bivšeg prvaka. Šef tamošnje Komisije Andy Foster smatra da abnormalnosti u testu Jona Jonesa dolaze još od njegovog pozitivnog testa iz srpnja 2017. godine. Tada je Jones pao na doping testu te je u konačnici suspendiran na 15 mjeseci. 'Imam ovdje izjavu tri različita znanstvenika, imam izjavu direktora WADA-inog laboratorija…svi kažu da nema nikakve potrebe za novom istragom. Ovo nije nova stvar. Ovo je nešto za što je već kažnjen. Već je odslužio kaznu', tvrdi Foster koji je zajedno s Jonesom otputovao u Kaliforniju proteklog vikenda kako bi ga testirali. Test je navodno negativan… 'On je čist sportaš', zaključuje Foster.

UFC 232 će se dakle i dalje održati u noći s 29. na 30. prosinca, ali u Inglewoodu, a ne u Las Vegasu. Što na sve ovo kaže kontroverzni bivši UFC prvak? On se zahvaljuje UFC-u što je odlučio čitav mega event iz Nevade preseliti u Kaliforniju… 'Fokusiran sam na postizanje svog ultimativnog cilja, a to je vraćanje svoje titule poluteškog prvaka. S dobrom voljom sam predao svaki uzorak USADA-u tijekom priprema za ovaj meč i USADA je potvrdila ono što sam čitavo vrijeme i ja tvrdio – da sam čist sportaš! Iskreno hvala Kaliforniji…', stoji u prvoj poruci Jonesa na Twitteru, a koju prenosi hrvatski borilački portal. U nastavku je dodao: 'Hvala Atletskoj Komisiji i Andyju Fosteru što su odradili pravu stvar i davali mi podršku tijekom ovog procesa. Ne mogu dočekati da se borim protiv Alexandera Gustafssona u subotu 29. prosinca u Los Angeles Forumu u Inglewoodu.' Kasnije je nastavio… 'Ne mogu me saviti, ne mogu me slomiti. Prvak u 2018.'

Iako u prvim porukama nije bilo isprike fanovima, ali i ostalim borcima koji sada moraju umjesto u Las Vegasu nastupati u Los Angelesu, 'Bones' je noćas emitirao LIVE video na svom Instagramu. Tu je ponudio ispriku… 'Kako ide ekipa? Ovo je vaš momak ‘Bones’ Jones. Htio sam iskoristiti ovo vrijeme kako bih se ispričao fanovima zbog ovoga što se događa. Ovo je situacija koje je potpuno izvan moje kontrole. Ali i dalje ću biti čovjek i ispričat ću se zbog ovih događanja. Shvaćam da su se mnogi izgubili u ovoj situaciji. Ljudi dolaze iz Švedske iz Brazila, tu su i drugi borci…osjećam da su frustrirani. Danas je bio paklen dan, baš paklen. Ovo je veliki šok za sve. Danas sam i plakao jer osjećam frustraciju fanova, ali planiram se iskupiti. Barem nekima. Već sam organizirao neke letove i neke karte za neke ljude. Pokušavam popraviti stvari.' 'Želim se samo pobrinuti da shvaćate da ovo nije moja greška. Ovo je sve izvan moje kontrole. Ali shvaćam vašu bol i zbog toga mi je iskreno žao. Vidimo se u Kaliforniji. OK, idem se sada pokušati naspavati', zaključio je Jones. A što Jonesovi kolege kažu na novi Jonesov skandal? Blago rečeno… ne vjeruju mu! U nastavku pročitajte reakcije UFC boraca na Jonesov pozitivan test. Daniel Cormier: 'Ponovno je pozitivan! USADA – smijeh! Jeff Novitzky – smijeh! Andy Foster – smijeh! Mrvica turinabola u olimpijskom bazenu? I to onda ostaje u tvom tijelu 18 mjeseci – pa to je smijeh! Nevada je cool!'