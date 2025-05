Velikan započeo pregovore s Livajom i nudi mu milijune: 'Sastanak je prošao vrlo pozitivno'

Bešiktaš je navodno spreman izdvojiti između šest i sedam milijuna eura za Livajin transfer, a samom igraču ponuđena je značajno veća plaća od one koju trenutno prima u Hajduku – oko 1,3 milijuna eura godišnje.

Livaja je, čini se, nakon četiri godine bez najvećeg trofeja spreman na rastanak sa Splitom. Unatoč velikom osobnom angažmanu i podršci navijača, nije uspio Hajduku donijeti toliko željeni naslov prvaka. Na Poljud je stigao početkom 2021. iz grčkog AEK-a, a u bijelom dresu dosad je odigrao 167 utakmica, postigao 91 pogodak i upisao 43 asistencije.

Njegov ugovor s Hajdukom traje do ljeta 2027., no sve upućuje na to da bi ova sezona mogla označiti kraj jedne ere. Klub je, prema neslužbenim informacijama, otvoren za pregovore o transferu.

Bešiktaš gradi momčad koja će sljedeće sezone biti konkurentna Galatasarayu i Fenerbahčeu u borbi za titulu, a Livaja bi mogao biti jedan od ključnih igrača tog projekta.