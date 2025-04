Vejić: Rasulo! Cannavaro je jednom igraču uništio samopouzdanje

Može se reći da je ovo bila jedna lekcija nogometa koju je Istra prezentirala protiv Dinama. Za Dinamo, a vidjet ćemo hoće li Dinamo usvojiti tu lekciju. Možemo sad pričati o pojedinačnim situacijima. Rozić da je izmaltretirao Pierrea-Gabriela da ovaj nije znao gdje je. Ili Lončar sa svoja dva gola i ključnim dodavanjima. Ili Maurić. Ili Koski. Maurić je dobio sve duele. Bila je to jedna momčadska utakmica u kojoj je Istra u svakom trenutku znala tko što radi. Na kraju je došla do izražaja i ta sad već opjevana Dinamova negativna tranzicija, gdje su oni toliko ranjivi da je to nevjerojatno. Bili su zreli da ih se napuni u prvom poluvremenu do vrha', rekao je Hrvoje Vejić pa je dodao:

'Dinamo izgleda kao razbijena vojska u kojoj se ne zna tko što radi, ne zna se tko što treba raditi, gdje tko treba stajati. Dolazi do nediscipline i u prekidima i u čuvanju igrača. Lončar je zabio dva gola sam samcat u zoni šuta. Opet se vraćaju u pet metara braniti gol. Neke odluke Cannavara su također upitne. Kulenoviću je kao najboljem strijelcu uništio samopouzdanje davanjem minutica. Sad ga je stavio, pa ga opet mijenja na poluvremenu. Ne mogu reći da je ijedan igrač Dinama u nekoj formi. Rasulo.'