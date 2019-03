Vardar usred Zagreba održao rukometnu lekciju hrvatskom prvaku

Rukometaši hrvatskog prvaka, PPD Zagreba, bili su domaćini Vardaru u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka, ali s obzirom na težak poraz (18:27), čini se da je posve izvjesno kako će Vardar proći u četvrtfinale

PPD Zagreb je ove sezone pobjeđivao Vardar, a na krilima lijepo popunjene Arene Branko Tamše i njegovi igrači nadali su se da mogu nešto napraviti protiv osvajača Lige prvaka iz 2017. godine.

Međutim, ove subote to je bila nemoguća misija. Protiv jednog od najboljih europskih sastava sve je bilo gotovo već u prvom poluvremenu, koje su gosti dobili sa osam golova prednosti (14:6). Do kraja susreta za makedonski sastav to je bilo samo odrađivanje posla.