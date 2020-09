[UŽIVO] Hajduk dočekuje Dinamo u tišini Poljuda; sastav koji na teren šalje Zoran Mamić za mnoge je iznenađenje

'Objektivno, nismo imali vremena za posebno uigravanje za utakmicu s obzirom na to da su nam se zadnji igrači vratili tek u četvrtak i da smo u petak imali jedini zajednički trening koji je dan prije utakmice ionako više emotivnog karaktera. Nije, dakle, bilo velike mogućnosti za pripremu, ali dobro, to je sastavni dio našega posla. Znamo što nas čeka, znamo kakav je suparnik, koje su mu kvalitete. Pokušavamo mu naći mane i to iskoristiti. Vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu i upisati dobar rezultat', poručio je strateg Dinama Zoran Mamić.