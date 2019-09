[UŽIVO] Poznati sastavi Slovačke i Hrvatske; Rebić i Petković od prve minute, Bartolec umjesto Jedvaja

Hrvatska nogometna reprezentacija ovog petka gostuje u Trnavi kod Slovačke, a nakon poraza od Mađarske, Dalićeva vrsta ne smije si više dopustiti prosipanje bodova. No, Slovaci su opasni i neugodni te možemo očekivati neizvjesnu utakmicu

S obzirom na kilometražu od hrvatskih gradova do Trnave, a koja se može preći u jednom danu, hrvatski su navijači u ovaj gradić sa 68.000 stanovnika, kojem tepaju i 'slovačkim Rimom' zbog velikog broja povijesnih i sakralnih spomenika, počeli stizati tijekom ranih poslijepodnevnih sati petka.

No, dojam je počela kvariti kiša, koja još nije obilna, ali je dovoljno jaka da ne dopušta boravak na otvorenom.

Hrvatske navijače ne brine podatak kako je Slovačka dobila zadnjih pet kvalifikacijskih utakmica kod kuće i pritom nije primila gol.

'Bit će to ofenzivni sastav, napast ćemo, nećemo kalkulirati,' poručio je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, najavivši kako na stadionu Anton Malatinsky očekuje sličnu utakmicu kao protiv Mađarske.

'Protiv Mađarske nismo bili dovoljno motivirani i agresivni to nam se ne smije ponoviti protiv Slovačke. Bila nam je to jako dobra i velika škola. Nismo bili dovoljno motivirani i agresivni, to nam se ne smije ponoviti protiv Slovačke. Očekujem istu utakmicu. Ovoga puta moramo biti odgovorni. Svi igraju protiv svjetskog doprvaka na svom maksimumu'.