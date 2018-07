Umjesto da očajava, Ivo Karlović se narugao samom sebi nakon šokantnog poraza

Hrvatski teniski veteran Ivo Karlović zaključio je na Twitteru da je majstorski usavršio dvostruke servis greške tijekom bolnog poraza od Donalda Younga u Atlanti...

Iako ima 39 godina, Div sa Šalate još se drži na ATP razini i igra na uglednim turnirima, no tome polako dolazi kraj. Ispao je iz kruga stotinu najboljih tenisača svijeta pa mu nužno trebaju pobjede ovog ljeta, no one ne dolaze.