U novom SportKlub podcastu govorilo se o povratku nogometa i kako će to utjecati na zdravlje ljudi

Emisiju je vodio Neven Cvijanović, a gosti su mu bili dugogodišnji liječnik hrvatske nogometne reprezentacije Zoran Bahtijarević i komentator Sportkluba Ivan Ivković.

Emisija je počela pričom o Bundesligi gdje se nastavio nogomet. Međutim, gost se dotaknuo situacije u Bjelorusiji koja je pratkički 'pregazila' koronavirus jer se tamo nogomet cijelo vrijeme igrao.

'Razlog zbog kojeg je Bjelorusija nastavila sa sportom bez problema je ta da je u toj državi obavezno cijepljenje kod rođenja. Većina država koje to to izglasale su imale manje brojke oboljelih i umrlih, jedino me tu demantira Rusija u kojoj ima puno slučaja, a također je obavezno cijepljenje', rekao je Bahtijarević te dodao: