U Srbiji se žestoko obrušili na Luku Jovića; možda bi se trebao ugledati u suigrača Luku Modrića

Srpska nogometna reprezentacija okončala je listopadske obveze, te je pobjedom u gostima kod Litve ostala u kombinacijama za odlazak na Euro. Neće joj biti jednostavno, jer Portugal s bodom više, ima i lakše suparnike

U ovom mini-ciklusu Srbija je pobijedila Paragvaj u Kruševcu (1:0) te Litvu u Vilniusu (2:1), iako igrom nije oduševila ni u jednoj od dvije utakmice.

Napadač madridskog Reala Luka Jović za ove utakmice nije dobio poziv izbornika Ljubiše Tumbakovića, a u medijima su se odmah pojavile priče o nesuglasicama, pa i sukobu između na relaciji izbornik - igrač.

Kao razlog se navodi podatak da je nakon rujanskih utakmica Luka Jović odmah zaigrao za Real, iako se u reprezentaciji žalio na ozljedu, te je protiv Portugala igrao samo tri minute, dok protiv Luksemburga nije ni konkurirao za momčad.

Odmah potom, u izjavi za 'Alo' na ovu temu oglasio se i Lukin otac Milan, koji je najprije podsjetio na detalj koji je, po njegovom mišljenju, srpska javnost već zaboravila.

'Dobre stvari se brzo zaboravljaju. Luka je ljetos, čim je potpisao za Real Madrid, ozlijeđen igrao za mladu reprezentaciju Srbije na europskom prvenstvu.

Govorio sam mu da ne riskira, da se nešto ne bi zakompliciralo, a on nije htio ni čuti. Nije htio ostaviti prijatelje na cjedilu. A siguran sam da nitko drugi to ne bi napravio, da je bio u njegovoj koži. Nije pošteno prema Luki da ga odmah stavljaju na stup srama, ali svatko ima pravo da reći što misli', naglasio je Milan Jović.

Ipak, on nije želio 'dolijevati ulje na vatru', već se nada da će vrlo brzo ovaj nesporazum biti razriješen. Ali da bi se to dogodilo, prvo treba doći do razgovora na relaciji Tumbaković - Jović.

'Luka je veliki Srbin, voli igrati za reprezentaciju. Smeta mi što je ova situacija u pozornosti, zato što se spominje u negativnom kontekstu. To me boli kao roditelja. On je patriot, lijepo smo ga odgojili i smatram da kao obitelj nismo napravili ništa što je za osudu. Ako je Luka pogriješio, njih dvojica treba pričati. Istina, nije izabrao pravo vrijeme da odlazak, u trenutku kad se reprezentacija bori za plasman na EURO. Realno, on je petnaesti igrač u reprezentaciji koji je bio ozlijeđen, pa je igrao sljedeću utakmicu u klubu', zaključio je Milan Jović.

Podsjetimo, s tih reprezentativnih ogleda u rujnu, u madridski Real ozlijeđen se vratio i naš Luka Modrić. Naravno, u klubu nisu bili sretni zbog toga, ali nije bilo ni prijekora zbog toga.

Doduše, bilo je novinskih napisa da će Real tražiti od Modrića da izostane s reprezentativnih obveza u listopadu, ali svjedočili smo da mu Real nije niti pokuašo zabraniti. A i da je htio, sigurni smo da na Modrića to ne bi utjecalo.

Šteta jedino što je i u ogledu protiv walesa, Modrić ozlijeđen izašao s terena. No, ovog puta, vjerujemo, bez takvih posljedica.