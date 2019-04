U Evertonu su priželjkivali upravo ovo što se događa s Nikolom Vlašićem

Nikola Vlašić ove sezone igra sjajno u dresu moskovskog CSKA gdje je stigao početkom sezone kao posuđeni igrač Evertona.

Nakon pobjede Evertona 4:0 protiv Manchester Uniteda, trener domaćeg sastava Marco Silva ekskluzivno je za Sportklub govorio i o budućnosti hrvatskog reprezentativca, Nikole Vlašića u klubu s Goodisona.

'Kada smo razgovarali došli smo do jasnog zaključka. Želimo da igra što više i pokaže svoje kvalitete, pratimo njegove utakmice, kada dođe za to vrijeme donijet ćemo odluku. Sretni smo što igra svaku utakmicu jer to očekujemo, svi smo to priželjkivali'.

Naravno, sada treba vidjeti što namjeravaju napraviti s vlašićem, iako je posve jasno da mladi hrvatski reprezentativac, koji je već igrao i za A vrstu, od ljeta više neće biti igrač CSKA.

Cijeli intervju s trenerom evertona pogledajte OVDJE.