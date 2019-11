U Barcelonu stigla sramotna ponuda za Rakitića; nakon ovoga više ništa nije jasno iako je Hrvat svoje rekao

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić broji posljednje dane u Barceloni što je i službeno potvrdio sportski direktor kluba Eric Abidal. Stoga je jasno kako su u klub počele stizati i službene ponude za 31-godišnjeg veznjaka

No, iako Rakitić gotovo uopće ne igra i trener ga koristi vrlo rijetko to ne znači da ne računaju kako bi za njega mogli dobiti između 30 i 40 milijuna eura odštete, a kako se približava zimski prijelazni rok biti će i onih koji će pokušati dovesti Rakitića za puno manji iznos.

Od trenutka kada je postalo jasno kako Ivan Rakitić više nije u planovima Barcelone i trenera Ernesta Valverdea počela su nagađanja u koji bi klub mogao preseliti. No, sudeći po izvorima bliskim klubu nekako su najkonkretniji zasad bili AC Milan, Manchester United i Juventus, a u igri je navodno i milanski Inter.

No, sudeći prema viđenom u prošlosti nije nemoguće da čelnici Barcelone u sljedećih mjesec dana spuste cijenu, pogotovo ako nitko neće ponuditi traženi iznos. U nogometnom svijetu to neki nazivaju menadžerskom špijunažom kako bi doznali do koje granice mogu ići.

No, odšteta zapravo nije ključna u cijeloj priči jer Rakitić je svjestan kako mora pronaći klub u kojem će imati važnu ulogu i u kojem će do ljeta i Europskog prvenstva uhvatiti idealnu formu kako bi bio na raspolaganju hrvatskom izborniku Zlatku Daliću.

Također vrlo važnu ulogu pri odabiru novog kluba imaju i ambicije sredine u koju dolazi, ali naravno i kvaliteta življenja u tom gradu što je izuzetno važno njegovoj supruzi Raquel.

'S obzirom da obožavam nogomet želim u njemu sve, pa razmišljam kako promijeniti ovu situaciju. Za mene je sve jasno: želim osvojiti još titula, ovdje ili bilo gdje drugdje. Želim osvojiti Ligu prvaka ove godine, iduće godine, a nakon toga još više. Od te motivacije živim. Dat ću sve od sebe do posljednjeg dana, uživajući na svakom treningu,' izjavio je nedavno Ivan Rakitić u intervjuu na privatnoj španjolskoj televiziji Movistar.