U Australiji nikad gore za tenisače i tenisačice: Nemamo mnogo izbora

Kvalifikacije za prvi grand slam turnir sezone Australian Open počele su u ponedjeljak u Melbourneu unatoč lošoj kvaliteti zraka i gustom dimu uzrokovanim velikim požarima koji su izazvali poteškoće kod nekih igrača.

Tenisači su u jednom trenutku morali prekinuti treninge, ali su kvalifikacije ipak počele iako je jedna tenisačica predala meč zbog loših uvjeta. Naime, Slovenka Dalila Jakupović je igrala u kvalifikacijama protiv Švicarke Stefanie Voegele i u jednom trenutku je pala na koljena i počela kašljati. Imala je problema s disanjem i morala je predati meč u kojem je vodila 1-0 u setovima.

'To za nas nije zdravo. Bila sam iznenađena, mislila sam da danas nećemo igrati, ali nemamo mnogo izbora', rekla je Jakupović.

Ruska tenisačica Marija Šarapova igrala je u Melbourneu egzibicijski meč s Njemicom Laurom Siegmund i obje su se mučile zbog velike vrućine i dima da bi meč bio prekinut u drugom setu kod rezultata 5-5.

I Kanađanka Eugenie Bouchard tražila je nekoliko puta liječničku pomoć u meču protiv Kineskinje Youu Xiaodi koji je dobila sa 4-6, 7-6, 6-1.

No organizatori su objavili da su donijeli odluku o igranju mečeva koristeći podatke s lica mjesta uz savjetovanje s liječničkom ekipom Australian Opena, Uredom za meteorologiju i stručnjacima iz Agencije za zaštitu životne sredine države Viktorija. Zrak u Melbourneu je ocijenjen kao 'vrlo loš', a vlasti očekuju da će se kvaliteta zraka mijenjati od 'vrlo lošeg do opasnog', najdalje do srijede navečer.