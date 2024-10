Trenera Slavena je posebno pogodila tragedija u BiH: Stalno se pitam što je ova zemlja skrivila

'Žao mi je što se to dogodilo u mojem kraju. U pitanju su ljudski životi i razumljivo je da smo svi tužni. Ponovno je udarilo na sirotinju i stalno se pitam i nije mi jasno što je to BiH skrivila da se stalno događaju neke nesreće. To je moj kraj, nema ljepšeg, u njemu žive predivni ljudi i koliko god budem mogao ja ću pomoći', rekao je Kovačević u razgovoru za službenu stranicu Slaven Belupa i dodao je:

'Vidim da se mnogo ljudi uključilo u akciju, velika pomoć stiže i iz Hrvatske, a ti ljudi koji žive u tom području to su svakako zaslužili. Međutim, preživjela je BiH i teže stvari, uzdignut će se i iz ovoga. Kažem, maksimalna potpora, koliko budem mogao pomoći, tu sam.'