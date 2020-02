Trener Zadra Danijel Jusup nije skrivao sreću, zahvalio je svima: To se razbija krvavim radom...

Košarkaši Zadra su trijumfom u finalu protiv Cibone 89:76 osvojili Kup Krešimira Ćosića na koji su čekali 13 godina

Zadranima je to sedmi naslov u Kupu, a prvi nakon 2007. godine, dok je Cibona ostala na također sedam trofeja.

'Bila je to utakmica na visokom nivou. U pripremi smo naglasili šut za tri poena. Oni u prosjeku šutnu 30 trica, i ako to kažnjavaju s visokom postotku, teško ih je dobiti. I danas su u jednom dijelu utakmice imali visok postotak, na poluvremenu mislim 50 posto, a onda su i na otvaranju treće četvrtine pogodili još tri… Nije lako tako igrati, pogotovo kada je Rebec unutra. On je izvanserijski igrač, pogotovo kada je 'unutra', analizirao je domaći trener Danijel Jusup, a prenosi basketball.hr.