Trener Rijeke s puno optimizma dočekuje europske velikane: U svakoj ćemo utakmici ići na pobjedu...

Nakon što je u četvrtak napravila pravu malu senzaciju, pobijedivši u gostima danski Kopenhagen 1:0, Rijeka je u petak doznala suparnike u skupine Europske lige, a to su talijanski Napoli, španjolski Real Sociedada te nizozemski AZ Alkmaar

Riječani je nesumnjivo prošli jako loše na ždrijebu, jer se njezinu skupinu može okarakterizirati najtežom od svih izvučenih u petak i u kojoj će im svaki osvojeni bod biti velik, a imena klubova zvuče kao da igraju u Ligi prvaka.

'Ja mogu samo reći, ako si pored ti svih klubova, znači da si važan. Mi smo već do sad napravili jedan veliki uspjeh. Teško mi je sada nešto komentirati, ali činjenica je da su to jaki suparnici, s milijunskim budžetima, iskustvom igranja u europskim utakmicama i sa svim što ovaj moderni nogomet može ponuditi. Sretan sam što ćemo na Rujevici moći gledati ove fantastične ekipe. Imat ćemo dovoljno vremena da analiziramo suparnike i napravimo sve što možemo. No, uvijek govorim, okrećemo se prvenstveno sebi, a ja sam siguran da će to na Rujevici biti izvrstan nogomet, a nadam se i na gostovanjima', rekao je trener Rijeke Simon Rožman.