Trener Dinama Bjelica odlučio je s kojih 11 igrača kreće u završni obračun s Rosenborgom; ovoliko milijuna eura još nikada nisu zaradili!

Pred nogometašima Dinama posljednja je prepreka za ulazak u skupine Lige prvaka. A da bi 'modri' po sedmi puta u svojoj povijesti ušli u najelitnije klupsko nogometno natjecanje, večeras od 21 sat u Trondheimu moraju preskočiti noveški Rosenborg, kojem su u goste stigli s dva gola prednosti

Prije 364 dana Dinamo je na svom stadionu, u istoj ovoj fazi natjecanja dočekao švicarske Young Boyse, i nakon 1.1 u Bernu, pred svojim je navijačima poražen 2:1.

Sada, godinu dana kasnije, ali što je ipak važnije, s uigranijim, ali i za nastupe u Europskoj ligi iskusnijim igračima, Dinamo je stigao u Norvešku, psihički odlučniji i samouvjereniji da se protiv ovog protivnika može do elite.

'Imamo dobar rezultat iz prve utakmice, ali to ne znači ništa. Čeka nas još puno posla, no vjerujem da ćemo ponoviti posao iz barem jedne od dvije zadnje europske utakmice. Hoće li to biti Budimpešta ili Zagreb od prošle srijede, vidjet ćemo. Ako to uspijemo, šanse za prolazak u skupine Lige prvaka bit će nam vrlo velike', rekao je u najavi ove utakmice Nenad Bjelica.