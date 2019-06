Trener Dinama Bjelica nakon ždrijeba iznenadio izjavom; dotakao se Hrvata na klupi Šerifa i pojačanja

Nakon što je hrvatski prvak Dinamo doznao kako ih u drugom pretkolu Lige prvaka čeka bolji iz susreta moldavskog Šerifa iz Tiraspola te gruzijskog Saburtala zanimljivo je bilo čuti mišljenje trenera Dinama Nenada Bjelice

'Kad smo doznali deset klubova koje možemo dobiti rekao sam da su to sve klubovi slične kvalitete. Sigurno da je ovo protivnik koji nas poznaje, naravno ako bude Šerif, jer je tamo trener Zoran Zekić. Ne poznajem njihovu ekipu dovoljno, kao i onu iz Tbilisija. Informirat ćemo se ovih dana i sada ćemo se fokusirati na detaljno analiziranje, možda je pozitivno što nisu u prvenstvu. Da nismo dobili skandinavsku zemlju gdje je u tijeku prvenstvo, jer one su standarniziranoj formi. Vjerujem da će ove ekipe biti u procesu priprema i da ćemo mi biti bolji na kraju kvalifikacija', kazao je Bjelica dodavši:

'Prvo oni moraju proći... Zekić je odličan trener, pokazao je vrijednost u Osijeku dugi niz godina. Sigurno će biti u laganoj prednosti jer će imati bolje informacije o nama nego mi o njima. Dobro ćemo se pripremiti i nadam se da ćemo biti na dobrom nivou... Nažalost uzvrat u Maksimiru će biti pred praznim tribinama, to nam otežava posao, ali morat ćemo se prilagoditi. No, vjerujem da ćemo biti dovoljno jaki da to uspijemo', iznenadio je malo okupljene svojom izjavom Bjelica (Šerif u laganoj prednosti?, op.a.).

Naravno, trener Bjelica kazao je nekoliko riječi o početku nove sezone:

'Evo, počele su pripreme, igrači su u došli u dobrom stanju. Imali smo 22 igrača na treningu, kasnije će nam se priključiti reprezentativci... Plan koji smo im dali preko odmora su ispunili, odmah krećemo za loptom. Svi su u optimalnom stanju za pripreme i polako kreće priprema za Superkup protiv Rijeke. Do tada želimo biti na dobrom nivou, ali fokus je Liga prvaka', dodavši kako momčad još nije formirana te kako postoji mogućnost da im uskoro dođe lijevi bočni igrač i to 'prije početka priprema u Sloveniji.' No, isto tako je moguće da ih neki igrači napuste, prije svih Rrahmani...