Napadač Manchester Cityja, argentinski reprezentativac Sergio Agüero (31) već bi ovog ljeta mogao napustiti Etihad i momčad Pepa Guardiole

Ovaj 31-godišnji napadač ima ugovor s Cityjem na još godinu dana, no sve su glasnija nagađanja da će već ovog ljeta napustiti Etihad. Naime, ovo je idealna prilika da ga City proda i zaradi koji milijunčić eura na njegovom transferu. U ovom trenutku za njega može tražiti i 50 milijuna eura odštete, ali pitanje je hoće li taj novac i dobiti. Realno, 'građani' bi bili spremni pustili ga za 40 milijuna eura, što i nije pretjerana svota za tako iskusnog napadača koji 'u nogama' ima još barem tri vrhunske sezone.

Dva su europska velikana za sada u borbi za Argentinca - Real Madrid i Inter. Navodno su oba kluba već kontaktirala njegovog menadžera kako bi 'ispipala' situaciju.

No, Agüero se prije svega želi vratiti u Španjolsku gdje je živio pet godina dok je igrao za madridski Atletico. No, Marca upozorava da bi u Madridu mogao imati problema jer bi potpisom za Real zabio nož u leđa bivšem klubu, a navijači mu to - iako je prošlo dugih devet godina otkako je igrao za Atletico - ne bi oprostili.

Marca ujedno navodi kako je Real pokazao veliki interes da dovede Agüera u svoje redove što bi bio senzacionalan transfer koji bi sigurno uzdrmao nogometno tržište ovog ljeta.

Sam Agüero nedavno je otkrio kako bi se jednog dana želio vratiti u Argentinu i zaigrati za svoj Independiente u kojem je i započeo karijeru. No, sigurno je da će ostati još neko vrijeme u Europi. Hoće li će izdati Atletico i potpisati za Real? Vidjet ćemo uskoro jer nešto će se u cijeloj priči pitati i Inter...