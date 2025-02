Tko je novi igrač Hajduka? Njegov trener: Rekli su mi da je veliki talent, a onda je samo nestao

Rifa je bio albanski U15, U16 i U17 reprezentativac, a s Bijelima je potpisao ugovor do ljeta. Ako kroz juniorske utakmice pokaže kvalitetu slijedi produljenje ugovora.

Trener Partizanija je Aleksandar Veselinović (54), bivši junior Hajduka iz generacije Bokšića i Jeličića, a Slobodna Dalmacija ga je kontaktirala da se raspita malo o novom igraču Hajduka.

'Najprije hvala na pozivu i pozdravljam sve, osobito moje hajdukovce. I nadam se tituli prvaka, bit će teško, ali ja sam uvijek optimist. Mora i naslov prvaka jednom stići, toliko već čekamo i nadamo se... A Rifa, pitate? Vidite, meni je, kad sam došao, predstavljen kao veliki talent i ja sam ga i sad bio priključio zimskim pripremama prve momčadi i onda je odjednom nestao. Kažu, priprema se za odlazak u Split. Nisam u to gurao nos, to je stvar kluba, neka mu je sa srećom. Hajduk je veliki klub, to sam im svima kazao', rekao je Veselinović.